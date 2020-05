Αναβλήθηκε η εκτόξευση της SpaceX λόγω καιρικών συνθηκών

Ανησυχίες που έχουν να κάνουν με τις καιρικές συνθήκες, ανάγκασαν τους υπεύθυνους, στις 23:16 (ώρα Ελλάδας) το βράδυ της Δευτέρας, να αναβάλουν την ιστορική εκτόξευση της αποστολής Demo-2.

Η επαναπρογραμματισμένη εκτόξευση έχει οριστεί για το Σάββατο 30 Μαΐου.

Σε ένα tweet, η NASA είπε, "δεν πρόκειται να ξεκινήσουμε σήμερα". "Λόγω των καιρικών συνθηκών, η εκτόξευση αναβάλλεται", έγραψε η NASA. "Η επόμενη ευκαιρία μας θα είναι το Σάββατο, 30 Μαΐου στις 3:22 μ.μ. ET."

"We are not going to launch today."



Due to the weather conditions, the launch is scrubbing. Our next opportunity will be Saturday, May 30 at 3:22pm ET. Live #LaunchAmerica coverage will begin at 11am ET. pic.twitter.com/c7R1AmLLYh