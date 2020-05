Η YouTube παραδέχθηκε ότι διέγραφε με αυτόματο σύστημα επικριτικά σχόλια κατά του ΚΚ Κίνας

Η YouTube παραδέχθηκε ότι έχει προχωρήσει σε "αυτόματη" λογοκρισία μέσω διαγραφής σχολίων που περιείχαν επικρίσεις κατά του ΚΚ Κίνας.

Η πλατφόρμα διαδικτυακών βίντεο - ιδιοκτησία της μητρικής εταιρείας της Google, Alphabet - δήλωσε ότι η αυτόματη αφαίρεση συγκεκριμένων σχολίων οφείλεται σε "λάθος" αυτοματοποιημένων συστημάτων.

"Εργαζόμαστε πάντοτε για την επίλυση ζητημάτων που ανακύπτουν γύρω από το YouTube,” δήλωσε εκπρόσωπος της YouTube. "Μετά από αξιολόγηση από τις ομάδες μας, επιβεβαιώσαμε ότι υπήρχε λάθος ρύθμιση στα αυτοματοποιημένα συστήματά μας".

Χρήστες είχαν θέσει το θέμα ήδη από τον Οκτώβριο του 2019 στις επίσημες σελίδες βοήθειας για τη χρήση του YouTube, γεγονός που υποδηλώνει ότι το ζήτημα έχει ιστορία τουλάχιστον έξι μηνών.

Τα σχόλια που διαγράφονταν είχαν αναρτηθεί κάτω από βίντεο και live streams, με στόχευση ειδικά δύο κινεζικών φράσεων, οι οποίες διαγράφονταν ακόμη και όταν χρησιμοποιούνταν με θετική χροιά.

Όταν τα σχόλια περιείχαν τις φράσεις ”共匪” ("κομμουνιστής ληστής”) ή ”五毛” ("κόμμα των 50 σεντς"), τα φίλτρα του Youtube τα εντόπιζαν και τα διέγραφαν αυτόματα εντός 15 δευτερολέπτων.

Η πρώτη φράση είναι υποτιμητικός χαρακτηρισμός για τους Κινέζους κομμουνιστές, ενώ η δεύτερη αφορά τους χρήστες του Διαδικτύου που πληρώνονται από το ΚΚ Κίνας προκειμένου να δρουν διαδικτυακά προκειμένου να κατευθύνουν την κοινή γνώμη προς όφελος του κόμματος.

Ο Palmer Luckey, ιδρυτής της Oculus, επισήμανε το ζήτημα μέσω Twitter.

YouTube has deleted every comment I ever made about the Wumao (五毛), an internet propaganda division of the Chinese Communist Party. Who at Google decided to censor American comments on American videos hosted in America by an American platform that is already banned in China?