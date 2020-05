Κορονοϊός: Ποσό € 9,5 δισ. έχει συγκεντρώσει η παγκόσμια εκστρατεία για την ανάπτυξη εμβολίου

Η παγκόσμια εκστρατεία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης εμβολίων και θεραπειών κατά της Covid-19 έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε σήμερα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

"Σπουδαίο αποτέλεσμα, φθάνουμε το πρώτο ορόσημο του μαραθωνίου συγκέντρωσης χρημάτων της GlobalResponse υπό την Επιτροπή της ΕΕ", έγραψε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Twitter.

Η εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων, από την οποία απείχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, απέφερε 8 δισεκατομμύρια από παγκόσμιους ηγέτες και άλλους θεσμούς κατά την έναρξή της, στις 4 Μαΐου.

Great result, reaching 1st milestone of #GlobalResponse pledging marathon led by @EU_Commission. Since 4 May, govs, institutions, foundations & individuals have donated €9.5 billion to fight #coronavirus. A world living up to solidarity! Stay tuned, more will follow on Thursday.