Air France: Θα αποσύρει νωρίτερα του αναμενόμενου τον στόλο των Airbus A380

H Air France-KLM ανακοίνωσε ότι θα επωμιστεί ζημιά άνω των 500 εκατ. δολαρίων στο β' τρίμηνο καθώς η Air France θα αποσύρει σταδιακά ολόκληρο το στόλο της από Airbus A380 πριν από το προγραμματισμένο εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα επιβαρυνθεί με ζημιά περίπου 500 εκατ. ευρώ εξαιτίας των απομειώσεων που συνδέονται με το σχέδιο.

Η απόφαση οφείλεται στον αναμενόμενο αντίκτυπο της πανδημίας στα επίπεδα δραστηριότητας της εταιρείας, σημειώνει.

Η σταδιακή απόσυρση, που ήταν προηγουμένως προγραμματισμένο να γίνει έως τα τέλη του 2022, "συνάδει με τη στρατηγική απλοποίησης του στόχου του ομίλου Air France-KLM ούτως ώστε ο στόλος να γίνει πιο ανταγωνιστικός συνεχίζοντας τον μετασχηματισμό του με πιο σύγχρονα, υψηλών αποδόσεων αεροσκάφη και σημαντικά μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα", προσθέτει η εταιρεία.

Newer aircraft, such as Airbus A350 and Boeing 787, will replace the Airbus A380 fleet.