Ο Τραμπ εξετάζει τη διεξαγωγή της συνόδου της G7 στο Καμπ Ντέιβιντ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σήμερα στο ενδεχόμενο να οργανώσει τη σύνοδο της G7, τον Ιούνιο στο Καμπ Ντέιβιντ, και όχι μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως είχε αποφασιστεί λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

"Τώρα που η χώρα μας ξεκίνησε την "επιστροφή της προς το μεγαλείο", σκέφτομαι να αναπρογραμματίσω τη G7, την ίδια ημερομηνία ή λίγο μετά, στο Καμπ Ντέιβιντ, ένα θρυλικό μέρος", έγραψε στο Twitter ο Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος.

"Τα υπόλοιπα μέλη (της G7) ξεκινούν επίσης την επιστροφή τους. Θα ήταν ένα φανταστικό σύμβολο για όλον τον κόσμο. Ομαλοποίηση!".

Now that our Country is "Transitioning back to Greatness”, I am considering rescheduling the G-7, on the same or similar date, in Washington, D.C., at the legendary Camp David. The other members are also beginning their COMEBACK. It would be a great sign to all - normalization!