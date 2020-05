Τραμπ: "Η ανικανότητα" του Πεκίνου προκάλεσε μια "παγκόσμια μαζική δολοφονία"

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε σήμερα περαιτέρω τους τόνους απέναντι στην Κίνα εκτιμώντας πως η "ανικανότητα" του Πεκίνου στη διαχείριση του νέου κορονοϊού προκάλεσε μια "παγκόσμια μαζική δολοφονία".

"Ένας τρελός στην Κίνα δημοσίευσε μια ανακοίνωση κατηγορώντας όλον τον κόσμο εκτός της Κίνας για τον ιό, που σκότωσε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους", έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος.

"Σας παρακαλώ εξηγήστε σε αυτόν τον ανόητο ότι "η ανικανότητα της Κίνας", και τίποτα άλλο, προκάλεσε αυτήν την παγκόσμια μαζική δολοφονία!", συμπλήρωσε, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιον αναφέρεται.

Some wacko in China just released a statement blaming everybody other than China for the Virus which has now killed hundreds of thousands of people. Please explain to this dope that it was the "incompetence of China”, and nothing else, that did this mass Worldwide killing!