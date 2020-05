"Κόκκινη κάρτα" Κουρτς στο σχέδιο Μακρόν-Μέρκελ

Κατά των μη επιστρεπτέων επιχορηγήσεων προς τα πλέον πληττόμενα από την πανδημία του κορονοϊού κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τάχθηκε ο καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς, αντιπροτείνοντας βοήθεια μέσω δανείων, μετά τις διαβουλεύσεις που είχε χθες το βράδυ με τους ομολόγους του, πρωθυπουργούς της Δανίας, της Ολλανδίας και της Σουηδίας.

"Είχαμε μια καλή ανταλλαγή απόψεων με τους πρωθυπουργούς Δανίας, Ολλανδίας και Σουηδίας εν όψει της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ταμείο Ανάκαμψης και τον αναθεωρημένο Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης", τόνισε ο επικεφαλής της αυστριακής κυβέρνησης μέσω Twitter.

"Η θέση μας παραμένει αμετάβλητη. Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε τις πλέον πληττόμενες χώρες με δάνεια. Αναμένουμε ο επικαιροποιημένος Προϋπολογισμός της Ε.Ε. περισσότερο να αντανακλά τις νέες προτεραιότητες παρά να αυξάνει το "ταβάνι" των δαπανών", υπογράμμισε ο συντηρητικός Αυστριακός ηγέτης.

Just had a good exchange with the Prime Ministers of #Denmark, #Netherlands & #Sweden on the expected proposal by the #EU Commission on the #RecoveryFund and the updated #MFF. pic.twitter.com/K0PwEosJq8