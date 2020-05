Τραμπ: Ακροαριστεροί έχουν τον απόλυτο έλεγχο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Με ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Twitter, ο Ντόναλντ Τραμπ προβαίνει σε μια επίθεση κατά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προαναγγέλλοντας μάλιστα ότι η κυβέρνηση ετοιμάζεται να λάβει μέτρα. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, "Οι ακροαριστεροί έχουν υπό τον απόλυτο έλεγχό τους το Facebook, το Instagram, το Twitter και το Google. Η κυβέρνηση εργάζεται για να διορθώσει αυτή την παράνομη κατάσταση. Μείνετε συντονισμένοι και στείλτε ονόματα και περιστατικά".

Για να τεκμηριώσει την άποψη του, ο Τραμπ στην ανάρτηση του περιλαμβάνει ένα βίντεο της Μισέλ Μάλκιν, μιας συντηρητικής blogger που κατηγορεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι λογοκρίνουν τις απόψεις της.

The Radical Left is in total command & control of Facebook, Instagram, Twitter and Google. The Administration is working to remedy this illegal situation. Stay tuned, and send names & events. Thank you Michelle! https://t.co/ZQfcfD3Hk9