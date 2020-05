Η Tesla αψηφά τις υγειονομικές αρχές και ανοίγει τη μονάδα της στην Καλιφόρνια -Aς με συλλάβουν, λέει ο Musk

Η Tesla κλιμάκωσε τη διαμάχη της με τις τοπικές υγειονομικές αρχές της Καλιφόρνια και άνοιξε ξανά το εργοστάσιό της στο Freemont ξεπερνώντας το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο παραγωγικής δραστηριότητας.

Ο CEO της αυτοκινητοβιομηχανίας, Elon Musk, δεσμεύτηκε τη Δευτέρα στο Twitter ότι θα ανοίξει ξανά τη μονάδα παραγωγής αυτοκινήτων, την μοναδική στις ΗΠΑ, αψηφώντας το τοπικό shutdown που έχει στόχο να περιορίσει την εξάπλωση του ιού. "Εάν συλληφθεί κάποιος, ζητώ να είμαι εγώ" έγραψε.

Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me.