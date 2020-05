Τραμπ: Ο κορονοϊός θα εξαλειφθεί χωρίς εμβόλιο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι ''ο κορονοϊός θα εξαλειφθεί χωρίς το εμβόλιο''.

''Ο κορονοϊός θα φύγει χωρίς το εμβόλιο, και ελπίζουμε ότι δεν θα τον ξαναδούμε από ένα διάστημα και μετά'', δήλωσε ο ένοικος του Λευκού Οίκου. Όμως ο ίδιος τόνισε ότι ''είναι πιθανό να υπάρξει κάποια αναζωπύρωση του ιού του χρόνου''.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι πιθανότατα αυτό (η εξάλλειψη του κορονοϊού) θα συμβεί μετά το φθινόπωρο ή του χρόνου, χωρίς όμως να παρουσιάσει ή να αναφερθεί σε κάποιες επιστημονικές αποδείξεις για να στηρίξει τις προβλέψεις του.

''''Οι ιοί πεθαίνουν επίσης, όπως όλα τα υπόλοιπα'', πρόσθεσε ο πρόεδρος.

Dr Trump said the coronavirus will go away without a vaccine. He knows what he is doing, he is on track to kill 250k people. You should listen to him. pic.twitter.com/MGXtQVVCGB