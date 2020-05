Στροφή Τραμπ - ''Η ομάδα κρούσης κατά του κορονοϊού θα συνεχίσει τη λειτουργία της επ 'αόριστον'', λέει τώρα

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη ότι η ειδική ομάδα κρούσης κατά του κορονοϊού θα συνεχίσει να λειτουργεί "επ 'αόριστον", μια μέρα μετά το δημοσίευμα των New York Times, που έκανε λόγο ότι κυβερνητικοί αξιωματούχοι ανέφεραν στα μέλη της ομάδας κρούσης και στο προσωπικό να περιμένουν ότι η λειτουργία της θα τερματιστεί μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Ο Τραμπ ανέφερε σε μια σειρά από tweets ότι η ομάδα, με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο Μάικ Πενς, έχει κάνει φανταστική δουλειά για τη συγκέντρωση μεγάλου όγκου πόρων, όπως αναπνευστήρες, μάσκες και συστήματα εξέτασης.

"Λόγω αυτής της επιτυχίας, η Ομάδα Εργασίας θα συνεχίσει τη λειτουργία της επ 'αόριστον και θα επικεντρωθεί στην ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ", σημείωσε χαρακτηριστικά ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

"Ίσως προσθέσουμε ή αφαιρέσουμε άτομα από την ομάδα, όπως καταστεί αναγκαίο. Η ειδική ομάδα θα επικεντρωθεί επίσης στα εμβόλια και τη θεραπεία. Ευχαριστώ!", πρόσθεσε ο Τραμπ.

