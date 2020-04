ΗΠΑ: Η 18η Μαΐου πιθανή ημερομηνία επανέναρξης της παραγωγής για General Motors, Ford και Fiat

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες General Motors Co, Ford Motor Co και Fiat Chrysler Automobiles NV έχουν στόχο να αρχίσουν και πάλι μέρος της παραγωγής τους στα εργοστάσιά τους στις ΗΠΑ στις 18η Μαΐου, μετά τη διακοπή της λειτουργίας τους τον Μάρτιο εξαιτίας του ξεσπάσματος του κορονοϊού, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας "The Wall Street Journal".

Διευθυντικά στελέχη των εταιριών κατά τις προηγούμενες ημέρες καθόρισαν προσωρινά το χρονοδιάγραμμα ενεργοποίησης της παραγωγής, μετά τις συνομιλίες με τη ηγεσία του συνδικάτου United Auto Workers (UAW), αλλά και το γραφείο της κυβερνήτη του Μίσιγκαν Γκρέτσεν Ουίτμιρ, όπως ανέφερε χθες, Δευτέρα, η εφημερίδα, επικαλούμενη πηγές που έχουν λάβει γνώση για τα σχέδια έναρξης της παραγωγής.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ