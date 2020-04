ΗΠΑ: Εξετάζεται η χορήγηση δανείου άνω των $10 δισ. στα αμερικανικά ταχυδρομεία

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εξετάζει το ενδεχόμενο χορήγησης ενός δανείου έκτακτης ανάγκης άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα αμερικανικά ταχυδρομεία (The U.S. Postal Service) προκειμένου να υλοποιηθούν αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας τους, σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας "The Washington Post" που επικαλέστηκε δύο πηγές, οι οποίες έχουν λάβει γνώση για το ζήτημα αυτό.

Τα αμερικανικά ταχυδρομεία έχουν ενημερώσει ότι είναι ενδεχόμενο να μη μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους μετά τον Σεπτέμβριο, χωρίς τη χορήγηση βοήθειας, ενώ το υπουργείο Οικονομικών έχει λάβει έγκριση για να τους χορηγήσει δάνειο άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του οικονομικού πακέτου επανεκκίνησης της αμερικανικής οικονομίας των 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ