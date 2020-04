Βρετανία: 616 νέοι θάνατοι από κορονοϊό σε 24 ώρες

Στους 18.738 ανέρχεται ο συνολικός απολογισμός των θανάτων από κορονοϊό στη Μεγάλη Βρετανία, καθώς ανακοινώθηκαν την Πέμπτη 616 νέοι θάνατοι. Σημειώνεται ότι χθες είχαν καταγραφεί 759 θάνατοι.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του υπουργείου Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας, καταγράφηκαν επίσης 4.583 νέα κρούσματα, με το συνολικό αριθμό να φτάνει πλέον τα 138.078.

As of 9am 23 April, 583,496 tests have concluded, with 23,560 tests on 22 April.



425,821 people have been tested of which 138,078 tested positive.



As of 5pm on 22 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 18,738 have sadly died. pic.twitter.com/0quyQMCheo