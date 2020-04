Boeing: Κατάθεση μήνυσης από την ALAFCO για την παρακράτηση προκαταβολών για τα 737 ΜΑΧ

Η εταιρία χρονομίσθωσης (leasing) αεροσκαφών ALAFCO Aviation Lease and Finance Co με έδρα το Κουβέιτ, κατέθεσε μήνυση στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σικάγου κατά της κατασκευάστριας αεροσκαφών Boeing Co, διεκδικώντας την επιστροφή προκαταβολών ύψους 336 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η ALAFCO κατηγορεί την Boeing για την άρνηση της δεύτερης να επιστρέψει τις προκαταβολές για την παραγγελία 40 αεροσκαφών 737 ΜΑΧ, που τώρα έχει ακυρωθεί.

Στη μήνυσή της, η εταιρία υποστηρίζει επίσης ότι η Boeing αθέτησε τους όρους του συμβολαίου για την αγορά των αεροσκαφών με την ενέργειά της να παρακρατήσει τις πληρωμές, παρά το γεγονός ότι η ίδια δε μπόρεσε να παραδώσει τα αεροσκάφη ούτε να καταρτίσει ένα αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα για την παράδοσή τους.

Η ALAFCO δήλωσε ότι ακύρωσε την παραγγελία στις 6 Μαρτίου, μετά την αποτυχία της Boeing να παραδώσει εννέα αεροσκάφη, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων. Η εταιρία απαιτεί την επιστροφή των χρημάτων της από την Boeing, θεωρώντας ως "αδικαιολόγητη" την καθυστέρηση της παράδοσης των αεροσκαφών.

Η Boeing δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει τις εξελίξεις.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ