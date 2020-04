Διαταγή Τραμπ να βυθίζεται κάθε ιρανικό πλεούμενο που παρενοχλεί αμερικανικά πλοία

Διαταγή προς το πολεμικό ναυτικό της χώρας του να βυθίζει οποιοδήποτε ιρανικό πλεούμενο παρενοχλήσει αμερικανικό πολεμικό ή εμπορικό πλοίο έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Τη σχετική διαραγή κοινοποίησε μέσω Twitter σήμερα το πρωί (ώρα Ουάσινγκτον), μετά το περιστατικό με 11 σκάφη των ναυτικών δυνάμεων του Στρατού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, τα οποία πραγματοποίησαν επικίνδυνους ελιγμούς σε μικρή απόσταση από αμερικανικά πλοία, την περασμένη εβδομάδα.

"Έδωσαν εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να πλήξει και να καταστρέψει οποιοδήποτε ιρανικό σκάφος παρενοχλεί πλοία μας στη θάλασσα", τονίζει ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους.

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.