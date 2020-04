Μ. Πομπέο: "Καλό Ορθόδοξο Πάσχα!"

Μήνυμα για το Πάσχα στους απανταχού Ορθόδοξους έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, στον λογαριασμό το στο Twitter.

"Σε όλους όσοι γιορτάζουν, Καλό Ορθόδοξο Πάσχα! Ελπίζουμε να είστε σε θέση να το χαίρεστε με άνεση και σας ευχόμαστε ζεστές, ευλογημένες και υγιείς διακοπές!” αναφέρει ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

To all those who celebrate, Happy Orthodox Easter! We hope you are able to rejoice in comfort and we wish you a warm, blessed, and healthy holiday! pic.twitter.com/fTwRn92Vua