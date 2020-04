Τραμπ: Οι νεκροί από τον κορονοϊό στην Κίνα είναι πολύ περισσότεροι από τον επίσημο απολογισμό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σήμερα ότι ο αριθμός των νεκρών από τον νέο κορονοϊό στην Κίνα, απ’ όπου ξεκίνησε η πανδημία, είναι "πολύ υψηλότερος" από τον επίσημο απολογισμό, που δίνουν οι κινεζικές αρχές.

"Η Κίνα μόλις ανακοίνωσε τον διπλασιασμό του αριθμού των νεκρών που έχει προκαλέσει ο Αόρατος Εχθρός. Είναι πολύ υψηλότερος από αυτόν και πολύ μεγαλύτερος από τον απολογισμό στις ΗΠΑ!" έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ, η χώρα του οποίου μετρά περισσότερους από 33.000 νεκρούς.

China has just announced a doubling in the number of their deaths from the Invisible Enemy. It is far higher than that and far higher than the U.S., not even close!