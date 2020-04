"Φρένο" Κομισιόν σε πρόωρη άρση περιορισμών στις χώρες της ΕΕ - "Σταδιακά και με προσοχή"

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 13.55

"Φρένο" σε πρωτοβουλίες πρόωρης άρσης των περιορισμών που έχουν επιβληθεί για την εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού επιχειρεί να βάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την πρόεδρό της να προειδοποιεί ότι ο "οδικός χάρτης" της Κομισιόν δεν δίνει "πράσινο φως" για άμεση ανάκληση των μέτρων καραντίνας ανά την Γηραιά Ήπειρο.

Όπως αναφέρει η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, "τα περιοριστικά μέτρα που ελήφθησαν από τα κράτη μέλη έχουν σταθεί κομβικής σημασίας στη μείωση του αριθμού νέων κρουσμάτων. Αυτό βοήθησε τα συστήματα υγείας μας να ανταποκριθούν, ωστόσο τα μέτρα έχουν ένα τεράστιο κόστος.

Ο οδικός χάρτης δεν δίνει "σήμα" άρσης των μέτρων περιορισμού τώρα, αλλά έχει ως στόχο να παρέχει ένα πλαίσιο εντός του οποίου τα κράτη μέλη θα λαμβάνουν τις αποφάσεις τους. Γενικά, προτείνουμε μια σταδιακή προσέγγιση στο ζήτημα και κάθε κίνηση θα πρέπει να παρακολουθείται εντατικά".

This roadmap is not a signal that containment measures can be lifted as of now but intends to provide a frame for Member State decisions.

In general, we recommend a gradual approach and every action should be continuously monitored.