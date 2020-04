"Αιχμές" Bill Gates κατά Τραμπ: Ο κόσμος έχει ανάγκη τον ΠΟΥ όσο ποτέ άλλοτε

''Ο κόσμος έχει ανάγκη τον ΠΟΥ (Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας) όσο ποτέ άλλοτε'', σημείωσε ο Bill Gates μέσω ανάρτησής του στο twitter, μετά την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να αναστείλει την χρηματοδότηση προς τον Οργανισμό.

Συγκεκριμένα, ο Μπιλ Γκέιτς αναφέρει στο twitter:

''Η αναστολή της χρηματοδότησης στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας κατά τη διάρκεια παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης είναι τόσο επικίνδυνη όσο ακούγεται. Το έργο [του ΠΟΥ] είναι να μειώνει τη διασπορά του κορονοϊού και αν αυτό σταματήσει κανένας άλλος οργανισμός δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει. Ο κόσμος έχει ανάγκη τον ΠΟΥ όσο ποτέ άλλοτε''.

Halting funding for the World Health Organization during a world health crisis is as dangerous as it sounds. Their work is slowing the spread of COVID-19 and if that work is stopped no other organization can replace them. The world needs @WHO now more than ever.