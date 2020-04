Εμπλοκή και νέα καθυστέρηση στην εκκίνηση του Eurogroup - Σεντένο: Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 20.05

Για εμπλοκή η οποία οδήγησε σε νέα αναβολή της έναρξης της συνεδρίασης του Eurogroup, το οποίο - μετά από δύο ακόμη αναβολές - θα άρχισε στις 20.00 ώρα Ελλάδος, χωρίς να δοθεί νέα ώρα έναρξης, κάνουν λόγο ανταποκριτές διεθνών μέσων από τις Βρυξέλλες, παρά την αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας την οποία εξέφρασε νωρίτερα ο πρόεδρος του άτυπου σώματος των 19 ΥΠΟΙΚ των χωρών της Ευρωζώνης Μάριο Σεντένο.

All the times the Eurogroup has been delayed. It's just been delayed again, with no new time given. pic.twitter.com/JPmI1CO2cl

"Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία", είχε δηλώσει νωρίτερα, σε μίνι βίντεο το οποίο ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Twitter, ο κ. Σεντένο.

"Πιστεύω βαθιά - ακόμη - ότι αυτή τη φορά όλοι θα αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων και θα δείξουμε το απαραίτητο πνεύμα συμβιβασμού, το οποίο αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της Ένωσης", ανέφερε ο Πορτογάλος υπ. Οικονομικών, ο οποίος είναι ταυτόχρονα επικεφαλής του άτυπου οργάνου των ΥΠΟΙΚ των "19".

"Διακυβεύονται πολλά. Καλώ τους ΥΠΟΙΚ να συμφωνήσουμε σε ένα ισχυρό και φιλόδοξο σχέδιο προκειμένου να θωρακίσουμε τις οικονομίες μας έναντι αυτής της κοινής για όλους μας απειλής. Ένα δίχτυ ασφαλείας για να προστατέψουμε τους εργαζόμενούς μας, τις επιχειρήσεις μας και τα δημόσια οικονομικά των χωρών μας. Ένα σχέδιο που θα μας δίνει ελπίδα υπέρβασης της σημερινής κρίσης καθώς βυθιζόμαστε στην ύφεση.

Είμαστε μαζί σε αυτό, όλοι σε lockdown, με τις ανθρώπινες απώλειες να αυξάνονται ώρα με την ώρα και χωρίς να βλέπουμε φως στο τούνελ. Κάθε μέρα ο ιός μάς υπενθυμίζει ότι είναι τυφλός έναντι σημαιών, τάξεων, φυλής ή φύλου. Δεν υπάρχουν επιβάτες πρώτης θέσης, όλοι μαζί θα κολυμπήσουμε ή θα βυθιστούμε", είπε ακόμη ο πρόεδρος του Eurogroup.

We are very close to an agreement. I trust - I still trust - that this time we will ALL rise to the occasion. And show the necessary spirit of compromise, which is the bedrock of our Union #Eurogroup #COVIDー19 pic.twitter.com/C6TVYSbIET