Σολτς: Εφικτή μια συμφωνία στο Eurogroup - αλλαγή στάσης από Ολλανδία

Φως στο τούνελ βλέπει ο γερμανός υπουργός Οικονομικών Όλαφ Σολτς. Σύμφωνα με το Reuters ο Σολτς δήλωσε πως οι Ευρωπαίοι υπουργοί οικονομικών φαίνεται ότι βρίσκονται πολύ κοντά στο να ξεπεράσουν τις διαφορές τους και να αρθεί το αδιέξοδο το οποίο μπλοκάρει το πρόγραμμα στήριξης δισεκατομμυρίων ευρώ για να αντισταθμιστούν οι οικονομικές επιπτώσεις από τον κορονοϊό.

"Φαίνεται πως μια συμφωνία είναι εφικτή" δήλωσε ο Σόλτς, σημειώνοντας πως η Ολλανδία η οποία είχε θέσει "σκληρές" απαιτήσεις για χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία, έχει μαλακώσει τη στάση της.

Στη συμφωνία πάντως δεν φαίνεται να βρίσκεται το ενδεχόμενο ενός ευρωομολόγου, καθώς η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, απέρριψε την απαίτηση της Ιταλίας για κοινά ομόλογα της ευρωζώνης, για την άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού, προσθέτοντας ότι η Γερμανία θα υποστηρίξει άλλα μέσα για να βοηθήσει τις χώρες που έχουν πληγεί από την κρίση.

"Μίλησα σήμερα με τον Ιταλό πρωθυπουργό, Τζουζέπε Κόντε για αρκετή ώρα και συμφωνούμε ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για αλληλεγγύη στην Ευρώπη, η οποία περνάει μια από τις πιο δύσκολες ώρες της, αν όχι την πιο δύσκολη", ανέφερε η Μέρκελ.

"Και η Γερμανία είναι έτοιμη για αυτή την αλληλεγγύη και δεσμεύεται σε αυτήν. Η ευημερία της Γερμανίας εξαρτάται από την καλή κατάσταση της Ευρώπης. Τώρα, ποια όργανα είναι κατάλληλα για το σκοπό αυτό, εδώ υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Γνωρίζετε πως δεν πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε κοινό χρέος λόγω της κατάστασης της πολιτικής μας ένωσης και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το απορρίπτουμε αυτό", πρόσθεσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

"Υπάρχουν όμως πολλοί τρόποι για να δείξουμε αλληλεγγύη και πιστεύω ότι θα βρούμε μια καλή λύση".

"Τα τρία στοιχεία της βοήθειας, του Ταμείου διάσωσης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανάπτυξης (ΕΤΕπ) και του ευρωπαϊκού κανονισμού για τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, αποτελούν καλά εργαλεία για την επίδειξη αλληλεγγύης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων", τόνισε.

Επιπλέον, "η Γερμανία θα συμμετάσχει σε ένα οικονομικό πρόγραμμα ή πρόγραμμα ανασυγκρότησης μετά την κρίση. Αυτό πρέπει να συζητηθεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τις μελλοντικές ευρωπαϊκές δημοσιονομικές προοπτικές από το 2021 έως το 2027", πρόσθεσε.

Αναφέρθηκε μάλιστα ειδικά στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επισημαίνοντας ότι, ως πρώην υπουργός Εργασίας, γνωρίζει πολύ καλά το θέμα της ανεργίας και το πρόγραμμα που υπέβαλε αποτελεί "πραγματική λύση", κυρίως για χώρες με υψηλά ποσοστά ανεργίας, οι οποίες δεν έχουν τα μέσα που διαθέτει η Γερμανία.

Σύμφωνα με συμμετέχοντες σε σημερινή ειδική τηλεδιάσκεψη της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός της (CDU), η Μέρκελ είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιδείξει αλληλεγγύη στις δοκιμαζόμενες από τον κορονοϊό χώρες.

Άλλοι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι ο καγκελάριος εμφανίστηκε μεν πολύ ανοικτή σε οικονομική αλληλεγγύη της Γερμανίας, αλλά για κοινό δανεισμό μέσω των λεγομένων κορονοομολόγων απουσιάζει η "πολιτική ένωση", είπε σύμφωνα με τους ίδιους.

Μια μια ώρα καθυστέρηση θα ξεκινήσει το Eurogroup καθώς συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις.

"Το Eurogroup θα ξεκινήσει στις 18.00 ώρα Βρυξελλών (19.00 ώρα Ελλάδος). Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις", ανέφερε σε ανάρτησή του στο twitter ο εκπρόσωπος του Μάριο Σεντένο Λουίς Ρέγκο.

The #Eurogroup is now set to start at 18h, Brussels time. Contacts ongoing.

Σε ανάρτηση προχώρησε και ο ίδιος ο Σεντένο ανεβάζοντας φωτογραφία την ώρα που πραγματοποιούνται "'έντονες διαπραγματεύσεις με τους συναδέλφους υπουργούς Οικονομικών πριν την επανεκκίνηση του Eurogroup"

Και συνεχίζει ο Σεντένο: Η εμπιστοσύνη των πολιτών μας εξαρτάται από εμάς. Πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία.

Intense contacts with fellow finance ministers before restarting the #Eurogroup this evening. Our citizens trust depends on us. We must come to an agreement. #Covid_19 pic.twitter.com/xafiSn86KQ