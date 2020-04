Πλαίσιο συμφωνίας Σ. Αραβίας, Ρωσίας για το πετρέλαιο - Περικοπή παραγωγής κατά 10 εκατ. βαρέλια ημερησίως

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 19.46

Οι βασικές πετρελαιοπαραγωγοί χώρες, με προεξάρχουσες τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία, αποφάσισαν να αφήσουν στην άκρη τις διαφορές τους και κατέληξαν σε πλαίσιο συμφωνίας για περικοπή της παραγωγής πετρελαίου, προκειμένου να στηρίξουν τις καταρρέουσες διεθνείς τιμές του "μαύρου χρυσού", εν μέσω δραματικής μείωσης της ζήτησης λόγω των οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης του κορονοϊού.

Το ευρύτερο σχήμα του OPEC+, δηλαδή ο Οργανισμός Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (OPEC) και βασικοί εταίροι του, με προεξάρχουσα τη Ρωσία, κατέληξαν σε σχέδιο συμφωνίας για μείωση της ημερήσιας παραγωγής πετρελαίου κατά 10 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποίησαν νωρίτερα. Η μείωση αναμένεται να διαρκέσει για δύο μήνες, ενώ στη συνέχεια η παραγωγή θα συνεχιστεί με μικρότερα επίπεδα μείωσης.

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οι οποίες είχαν εκτιναχθεί έως και κατά 12% μετά από πληροφορίες του πρακτορείου Reuters, στις οποίες γινόταν λόγος για περικοπή έως και 20 εκατ. βαρελιών ημερησίως, παραμένουν σε ανοδική τροχιά, αλλά σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, καθώς οι traders προβληματίζονται κατά πόσον αυτά τα επίπεδα μείωσης της παραγωγής θα καλύψουν τη μείωση της ζήτησης, η οποία έχει καταρρεύσει παγκοσμίως, κατ' εκτίμηση κατά 35 εκατομμύρια βαρέλια.

Πέραν των μειώσεων παραγωγής από πλευράς του OPEC+, η συμμαχία θα ζητήσει περαιτέρω μείωση παραγωγής 5 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα από χώρες της G20, όπως σημειώνει το πρακτορείο Bloomberg. Δεν διευκρινίζεται ωστόσο κατά πόσον οι περικοπές του OPEC+ εξαρτώνται από τη συμφωνία των υπόλοιπων πετρελαιοπαραγωγών χωρών στο πλαίσιο του G20 ή θα πραγματοποιηθούν ανεξάρτητα.

Cuts from the G-20, whose energy ministers are set to hold talks on Friday, are crucial to reviving prices that have sunk to an 18-year low. Russia has insisted that the U.S. in particular do more than just let market forces reduce its record production. President Donald Trump, meanwhile, has said America’s cut will happen "automatically” as low prices put the shale patch in dire straits.

Εάν ο OPEC+, οι ΗΠΑ και οι υπόλοιποι παραγωγοί συμφωνήσουν σε ενιαία στάση, οι περικοπές στην παραγωγή αργού θα ξεπεράσουν κάθε προηγούμενο.

Την αισιοδοξία του για επίτευξη συμφωνίας είχε εκφράσει νωρίτερα και ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Dan Brouillette.

"Πιστεύω ότι μπορούν εύκολα να συμφωνήσουν σε περικοπή κατά 10 εκατ. βαρέλια ημερησίως είτε και υψηλότερα, εάν προσθέσει κανείς στην εξίσωση και τις υπόλοιπες χώρες που παράγουν πετρέλαιο, όπως ο Καναδάς και η Βραζιλία. Πολύ εύκολα", τόνισε ο Αμερικανός υπουργός.

Σαουδική Αραβία και Ρωσία ήρθαν πρόσφατα σε ρήξη για το ύψος των περικοπών στην παραγωγή αργού μετά την 31η Μαρτίου, γεγονός που οδήγησε σε κατάρρευση των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του OPEC+ και ουσιαστικά από την 1η Απριλίου σε παραγωγή κατά βούληση από τις πετρελαιοπαραγωγούς χώρες που συμμετέχουν στο σχήμα.

"Η αγορά ήδη ενσωματώνει στις τιμές μια συμφωνία", τόνισε η Amrita Sen, επικεφαλής αναλύτρια πετρελαίου στην Energy Aspects, μιλώντας στην τηλεόραση του Bloomberg. "Όταν κατακάτσει η σκόνη, θα φανεί ότι η μείωση της ζήτησης θα ξεπερνά ακόμη και αυτή τη μείωση παραγωγής", πρόσθεσε.

Όλοι πλην ενός οι 26 αναλυτές, traders και διυλιστές που συμμετείχαν σε έρευνα του πρακτορείου Bloomberg προβλέπουν συμφωνία για περικοπή παραγωγής εντός της εβδομάδας, με μέση πρόβλεψη τα 8,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως.