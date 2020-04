Με μία ώρα καθυστέρηση το Eurogroup

Με μια ώρα καθυστέρηση θα ξεκινήσει η σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup σύμφωνα με τα ανάρτηση του εκπροσώπου του Μάριο Σεντένο, Λουίς Ρέγκο.

Το Eurogroup θα ξεκινήσει στις 18.00 ώρα Βρυξελλών (19.00 ώρα Ελλάδος). Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις, σημειώνει ο Ρέγκο.

The #Eurogroup is now set to start at 18h, Brussels time. Contacts ongoing.

Σε ανάρτηση προχώρησε και ο ίδιος ο Σεντένο ανεβάζοντας φωτογραφία την ώρα που πραγματοποιεί "'εντονες διαπραγματεύσεις με τους συναδέλφους υπουργούς Οικονομικών πριν την επανεκκίνηση του Eurogroup"

Και συνεχίζει ο Σεντένο: Η εμπιστοσύνη των πολιτών μας εξαρτάται από εμάς. Πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία.

Intense contacts with fellow finance ministers before restarting the #Eurogroup this evening. Our citizens trust depends on us. We must come to an agreement. #Covid_19 pic.twitter.com/xafiSn86KQ