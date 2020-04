Eurogroup: Στόχος... η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23:30

Μεγαλύτερο από μια ώρα θα είναι τελικά το διάλειμμα στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στο σημερινό μαραθώνιο Eurogroup, ενώ το κλίμα μάλλον είναι ιδιαίτερα βαρύ καθώς ο εκπρόσωπος του επικεφαλής Μάριο Σεντένο δηλώνει ότι πλέον στόχος είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στις 23:00 ώρα Βρυξελλών.

Ο εκπρόσωπος του επικεφαλής του Eurogroup ανακοίνωσε νωρίτερα ότι θα υπάρξει μια ώρα διάλειμμα, ωστόσο με νέα του ανάρτηση στο twitter ενημέρωσε ότι το διάλειμμα θα κρατήσει παραπάνω και στόχος είναι πλέον οι διαπραγματεύσεις να συνεχιστούν στις 23:00 ώρα Βρυξελλών (00:00 ώρα Ελλάδας).

Now aiming to restart at 23h brussels time. Yep I know... We are working hard to come to a deal https://t.co/VyMMKAAf93 pic.twitter.com/tGVLoZiuRp