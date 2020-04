Eurogroup: Μαραθώνιες οι διαπραγματεύσεις

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 8 Απριλίου - 00:45

Μαραθώνιες είναι οι διαπραγματεύσεις στο Eurogroup οι οποίες χαρακτηρίζονται από εντάσεις. Η τελευταία ενημέρωση από τον εκπρόσωπο του Μάριο Σεντένο, Λουίς Ρέγκο, είναι ότι η συνέντευξη Τύπου μετατίθεται για τις 11.00 το πρωί (ώρα Ελλάδος), χωρίς ωστόσο να δίνει περισσότερες πληροφορίες για την έκβαση της συνεδρίασης.

Σε ανάρτησή του στο twitter ο Λουίς Ρέγκο αναφέρει: η προσπάθειά μας για μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική απέναντι στον κορονοϊό είναι σε καλό δρόμο, αλλά ακόμη δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Η συνέντευξη Τύπου έχει μεταφερθεί για τις 10.00 (ώρα Βρυξελλών).

Work towards an ambitious EU economic policy response to #COVID19 is well on track but not there yet. Press conference moved to 10am (brussels time) #Eurogroup. Good night https://t.co/AwrZWsNdN9

Διάλειμμα στο... διάλειμμα

Ο Ρέγκο αρχικά είχε ενημερώσει ότι ο πρώτος γύρος του Eurogroup ολοκληρώθηκε -χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις- και θα ακολουθούσε διάλειμμα μιας ώρας.

We have concluded the first round in today’s #Eurogroup. One hour break. More to come... pic.twitter.com/Hwb5Bvgnhl

Στη συνέχεια ωστόσο, ακολούθησε κι άλλο tweet με τον Ρέγκο να λέει ότι το διάλειμμα θα κρατήσει παραπάνω και στόχος ήταν πλέον οι διαπραγματεύσεις να συνεχιστούν στις 23:00 ώρα Βρυξελλών (00:00 ώρα Ελλάδας).

Now aiming to restart at 23h brussels time. Yep I know... We are working hard to come to a deal https://t.co/VyMMKAAf93 pic.twitter.com/tGVLoZiuRp

Πριν ξεκινήσει η κρίσιμη συνεδρίαση, ο Μάριο Σεντένο κάλεσε τους Ευρωπαίους υπουργούς Οικονομικών να "αναλάβουν μια ξεκάθαρη δέσμευση υπέρ ενός συντονισμένου και μεγάλης κλίμακας σχεδίου ανάκαμψης" ως απάντηση στην πανδημία του κορονοϊού.

Δημοσίευμα του Reuters ανέφερε πως οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης ήλπιζαν να συμφωνήσουν σε ένα πρόγραμμα 500 δισ. ευρώ για να χρηματοδοτηθεί οικονομικά η ανάκαμψη από την επιδημία του κορονοϊού, σε μια συζήτηση που έχει προκαλέσει διχασμούς καθώς η ευρωζώνη δυσκολεύεται στην αντιμετώπιση της επιδημίας.

Η τηλεδιάσκεψη των υπουργών οικονομικών ξεκίνησε στις 5 (ώρα Ελλάδας) και στόχος ήταν να ετοιμάσουν μία λίστα με προτάσεις για περαιτέρω οικονομική βοήθεια την οποία θα μπορούσαν να επικυρώσουν στη συνέχεια οι ηγέτες της ΕΕ.

Όπως ανέφερε το Reuters στην ατζέντα ήταν:

- Πρώτο μέτρο, οι προληπτικές πιστωτικές γραμμές από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας έως το 2% του ΑΕΠ μίας χώρας, συνολικού ύψους 240 δισ. ευρώ. Οι γραμμές αυτές θα δίνονται με ελάχιστους όρους και εστίαση στα θέματα υγείας για να μετριαστούν οι ανησυχίες της Ιταλίας ότι θα της ζητηθεί να εφαρμόσει οικονομικές μεταρρυθμίσεις.

- Δεύτερο μέτρο, να χορηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επιπλέον εγγυήσεις ύψους 25 δισ. ευρώ ώστε να μπορέσει να επιταχύνει τον δανεισμό κατά 200 δισ. ευρώ, πέραν της υφιστάμενης αύξησης του δανεισμού κατά 40 δισ. ευρώ που είναι σε εξέλιξη.

- Τρίτο μέτρο, η στήριξη του σχεδίου της Κομισιόν να αντλήσει 100 δισ. ευρώ από την αγορά έναντι εγγυήσεων ύψους 25 δισ. ευρώ από τις 27 χώρες της ΕΕ για να επιδοτεί μισθούς εργαζομένων, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να μειώνουν τις ώρες απασχόλησης των εργαζομένων τους αντί να τους απολύουν.

