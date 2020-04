Διάλειμμα μιας ώρας στο Eurogroup

Ένα μικρό διάλειμμα από τις έντονες διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στο σημερινό μαραθώνιο Eurogroup κάνουν οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Ο εκπρόσωπος του επικεφαλής του Eurogroup ανακοίνωσε ότι θα γίνει ένα διάλειμμα για μία ώρα και στη συνέχεια οι υπουργοί Οικονομικών θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις.

Αναφέρει επίσης σε μήνυμα του στο twitter ότι έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος του Eurogroup, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Further work is needed. Meeting to restart at 21h brussels time. https://t.co/4NCfTrGX54