Στην εντατική παραμένει ο Μπόρις Τζόνσον

Στην εντατική βρίσκεται από εχτές ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον καθώς τα συμπτώματα του κορονοϊού επέμειναν και η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε.

Η μάχη του Τζόνσον με τον ιό έχει ανησυχήσει την βρετανική κυβέρνηση, όπως αναφέρει και το Reuters, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο εισέρχεται σε μία από τις πιο θανατηφόρες εβδομάδες της επιδημίας, σύμφωνα με τους επιστήμονες, η οποία έχει ήδη σκοτώσει 70.000 ανθρώπους παγκοσμίως.

Ο 55χρονος πρωθυπουργός εισήχθη στο Νοσοκομείο St. Thomas, μεταφέρθηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας και δέχτηκε θεραπεία με οξυγόνο με το γραφείο του ωστόσο να διαβεβαιώνει πως έως και εκείνη τη στιγμή είχε τις αισθήσεις του.

Πάντως ο πρωθυπουργός ζήτησε από τον υπουργό Εξωτερικών Ντομινίκ Ράαμπ να τον αναπληρώσει όπου αυτό είναι απαραίτητο. Λίγες ώρες αργότερα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Ράαμπ δήλωσε πως ο Τζόνσον έχει καλή διάθεση και πως εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά αν και ο ίδιος έχει να του μιλήσει αυτοπροσώπως από το Σάββατο.

"Η δουλειά της κυβέρνησης θα συνεχιστεί", δήλωσε ο Βρετανός ΥΠΕΞ σε δημοσιογράφους.Ο πρωθυπουργός είναι σε ασφαλή χέρια… και η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εστιάζει να διασφαλίζει ότι η κατεύθυνση του πρωθυπουργού, όλα τα σχέδια διασφάλισης ότι μπορούμε να νικήσουμε τον κορονοϊό και να ξεπεράσουμε αυτή την πρόκληση, θα υλοποιηθούν", τόνισε.

Yπενθυμίζεται πως ο Τζόνσον βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό στις 26 Μαρτίου. Παρέμεινε για 10 μέρες στο διαμέρισμά του στη Downing Street και από εκεί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Το γεγονός πως μεταφέρθηκε στην εντατική, σύμφωνα με το Reuters, φανέρωσε και τη σοβαρότητα της κατάστασής του. "Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο Μπόρις Τζόνσον είναι πολύ άρρωστος" δήλωσε ο Derek Hill καθηγητής ιατρικής στο University College London.

Ευχές για ταχεία ανάρρωση έστειλαν τόσο η Τερέζα Μέι όσο και ο Εμανουέλ Μακρόν.

"Οι σκέψεις μου και οι προσευχές μου βρίσκονται με τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον και την οικογένειά του καθώς συνεχίζει να λαμβάνει φροντίδα στο νοσοκομείο", δήλωσε με tweet της η πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι. "Αυτός ο φρικτός ιός δεν κάνει διακρίσεις. Όλοι μπορεί να μολυνθούν. Όλοι μπορεί να τον μεταδώσουν", τόνισε.

My thoughts and prayers are with @BorisJohnson and his family as he continues to receive treatment in hospital.



This horrific virus does not discriminate. Anyone can get it. Anyone can spread it. Please #StayHomeSaveLives