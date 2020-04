Στην εντατική ο Μπόρις Τζόνσον

Στην εντατική μεταφέρθηκε ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον καθώς η κατάσταση της υγείας του φέρεται να επιδεινώθηκε.

Σύμφωνα με το Buzzfeed, που επικαλείται την Ντάουνινγκ Στριτ, η κατάσταση του Τζόνσον επιδεινώθηκε το απόγευμα και, κατόπιν συμβουλής της ιατρικής ομάδας που τον παρακολουθεί, μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Σεντ Τόμας του Λονδίνου.

Ο Μπόρις Τζόνσον ζήτησε από τον υπουργό Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ να τον αντικαταστήσει στα καθήκοντά του.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον εισήχθη χθες το βράδυ στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε εξετάσεις, ενώ η Ντάουνινγκ Στριτ υποστήριξε ότι η εισαγωγή έγινε προληπτικά, καθώς ο πρωθυπουργός συνέχιζε να έχει συμπτώματα του κορονοϊού δέκα ημέρες αφότου διαγνώστηκε με τον ιό.

"Μετά τη συμβουλή του γιατρού του, ο πρωθυπουργός εισήχθη απόψε στο νοσοκομείο για εξετάσεις", ανέφερε η χθεσινοβραδινή ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου. "Αυτό είναι ένα προληπτικό βήμα, καθώς ο πρωθυπουργός συνεχίζει να έχει επίμονα συμπτώματα κορονοϊού δέκα ημέρες αφότου διαγνώστηκε με τον ιό".

Σήμερα δημοσίευμα της Daily Mail ανέφερε πως ο Βρετανός πρωθυπουργός, φερόταν να λαμβάνει "θεραπεία με οξυγόνο" στο νοσοκομείο που εισήχθη.

Στη συνέχεια ωστόσο ο Μπόρις Τζόνσον με ανάρτησή του στο twitter δήλωσε πως υποβάλλεται σε τεστ ρουτίνας για τα συμπτώματα του κορονοϊού, και πως η διάθεσή του είναι καλή και βρίσκεται σε επαφή με την ομάδα του.

"Κατόπιν συμβουλής του γιατρού μου, πήγα στο νοσοκομείο για μερικά τεστ ρουτίνας καθώς εξακολουθώ να έχω συμπτώματα του κορονοϊού", έγραψε ο Τζόνσον στο Twitter. "Η διάθεσή μου είναι καλή και παραμένω σε επαφή με την ομάδα μου, καθώς εργαζόμαστε μαζί για να καταπολεμήσουμε αυτόν τον ιό και να κρατήσουμε όλους ασφαλείς".

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe.