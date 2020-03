Τούρκος ΥΠΕΣ: Οι μετανάστες θα επιστρέψουν στα σύνορα με την Ελλάδα

Όταν τελειώσει η κρίση με τον κορονοϊό, οι μετανάστες θα επιστρέψουν στα ελληνοτουρκικά σύνορα, υποστήριξε ο Σουλεϊμάν Σοϊλού.

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ανέφερε πως "η Άγκυρα μετακίνησε 5.800 μετανάστες από τον Έβρο για ανθρωπιστικούς λόγους", προσθέτοντας πως "ήταν μια προληπτική κίνηση. Έπρεπε να το κάνουμε. Ωστόσο κανείς ακόμη δεν πρέπει να αισθάνεται άνετα με αυτό".

Turkish threat to #Greece and EU is very much alive according to Interior Minister Suleyman Soylu who effectively said an hour ago that #Turkey will resort to blackmailing Europe over refugees once the #Corona pandemic over, has not changed its policy at all. pic.twitter.com/qIdnvCBWxm