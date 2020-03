Ευρωβουλή: Εγκρίθηκαν τρία έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των ανθρώπων και των επιχειρήσεων

Τρία έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των ανθρώπων και των επιχειρήσεων που βρίσκονται αντιμέτωποι με την κρίση του COVID-19 ψηφίστηκαν στην ολομέλεια του ΕΚ λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την υποβολή των σχετικών προτάσεων από την Επιτροπή. Οι ευρωβουλευτές σε μια έκτακτη συνεδρίαση της ολομέλειας στις Βρυξέλλες, ψήφισαν ομόφωνα, ενώ η ψηφοφορία έγινε εξ αποστάσεως.

Οι προτάσεις αφορούν 1. την Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού, 2. την επέκταση του πεδίου κάλυψης του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ στον τομέα της δημόσιας υγείας και 3. την προσωρινή αναστολή των κανόνων της ΕΕ για τα "slots" των αεροδρομίων

Πρωτοβουλία Επενδύσεων

Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στη διοχέτευση 37 δισ. ευρώ από τους διαθέσιμους πόρους της ΕΕ το συντομότερο δυνατό στους πολίτες, τις περιφέρειες και τις χώρες που πλήττονται περισσότερο από την πανδημία του κορονοϊού. Τα κονδύλια θα εκταμιευθούν για τη στήριξη των συστημάτων υγείας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των θέσεων εργασίας και άλλων ευάλωτων τομέων των οικονομιών των κρατών μελών της ΕΕ. Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε με 683 ψήφους υπέρ, μία κατά και τέσσερις αποχές.

Επέκταση του πεδίου κάλυψης του Ταμείου Αλληλεγγύης

Το μέτρο αυτό θα καταστήσει διαθέσιμα 800 εκατομμύρια ευρώ για τις χώρες της Ευρώπης μέσα στο 2020. Οι επιχειρησιακές δράσεις που καλύπτει το Ταμείο θα συμπεριλάβουν την παροχή ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, καθώς και μέτρα για την πρόληψη, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εξάπλωσης ασθενειών. Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε με 371 ψήφους υπέρ, τρεις κατά και δεκατέσσερις αποχές.

Αναστολή των κανόνων της ΕΕ για τα "slots" των αεροδρομίων

Με τον τρόπο αυτό θα σταματήσουν οι αεροπορικές εταιρείες να πραγματοποιούν πτήσεις με άδεια αεροπλάνα όσο διαρκεί η πανδημία. Η προσωρινή αναστολή σημαίνει ότι οι εταιρείες δεν είναι πλέον υποχρεωμένες να χρησιμοποιήσουν τις προγραμματισμένες χρονοθυρίδες απογείωσης και προσγείωσης για να μπορέσουν να τις διατηρήσουν για την επόμενη αντίστοιχη περίοδο. Ο κανόνας "use it or lose it" θα ανασταλεί για όλη την καλοκαιρινή περίοδο, από τις 29 Μαρτίου μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 2020. Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε με 686 ψήφους υπέρ, καμία κατά και δύο αποχές.

Οι ομιλητές συνέκλιναν στην ανάγκη ενιαίας απάντησης της ΕΕ στην πανδημία του ιού . "Να υπάρξουν εγγυήσεις για την ελεύθερη διακίνηση ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού και αγαθών και επενδύσεις στην έρευνα", ζήτησε ο Εστεμπάν Γκονσάλεθ Πονς (ΕΛΚ, Ισπανία) και απηύθυνε "έκκληση για αλληλεγγύη μεταξύ των ηγετών των οποίων το ευρωπαϊκό πνεύμα κλονίζεται και για τη διατήρηση των δημοκρατικών συστημάτων".

"Να υποβληθεί ένα νέο "σχέδιο Μάρσαλ" από την ΕΕ, χρηματοδοτούμενο από ένα κοινό μηχανισμό δημόσιου δανεισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και ένα ταμείο ανεργίας της ΕΕ, για το μετριασμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης του COVID-19, ζήτησε ο χαβιέρ Μορένο Σάντσεθ (Σοσιαλιστές, Ισπανία).

"Αν η Ευρώπη οικοδομήθηκε γύρω από την οικονομική και νομισματική αλληλεγγύη, η αλληλεγγύη στην υγεία είναι ακόμα πιο απαραίτητη" είπε ο Ντομινίκ Ρικέ (Renew, Γαλλία) και τόνισε ότι οι καλά οργανωμένες αλυσίδες παραγωγής και διανομής είναι ο μόνος τρόπος να σταθεροποιηθεί η Ευρώπη και να καταπολεμηθεί η ασθένεια. "Θέλω να ισχύσει το γνωστό ρητό για την Ευρώπη και τους πολίτες της: ό,τι δε μας σκοτώνει μας κάνει πιο δυνατούς", κατέληξε.

Ο Γάλλος Νικολά Μπε του εθνικιστικού και λαϊκιστικού κόμματος ID επέκρινε την αντίδραση της ΕΕ λέγοντας ότι "είναι απούσα", ότι "δεν είναι ικανή ούτε να συντονίσει τα μέτρα που παίρνουν τα κράτη μέλη" και ότι "η κρίση του COVID-19 είναι άλλο ένα πλήγμα, ίσως το τελειωτικό, σε μία ανίκανη γραφειοκρατία".

Η Σκα Κέλερ (Πράσινοι, Γερμανία) ζήτησε "την οικονομική ενίσχυση όσων έχουν απολέσει το εισόδημά τους και την διασφάλιση, μέσω της έκδοσης ευρωπαϊκών ομολόγων ("coronabonds"), της σταθερότητας των χωρών της ΕΕ. Κάλεσε επίσης "να μην υποσκαφθούν οι δημοκρατικές δομές και οι κυβερνήσεις να παραμείνουν υπό τον έλεγχο των εθνικών κοινοβουλίων".

Ο Ντερκ Γιαν Επίνκ (Συντηρητικοί, Ολλανδία) εξέφρασε την άποψη ότι "τα νέα ευρωομόλογα δεν θα είναι αποτελεσματικά στην αναθέρμανση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Οι άνθρωποι χρειάζονται άμεσα χρήματα. Οι κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών θα πρέπει να παράσχουν δάνεια με μηδενικό επιτόκιο σε πολίτες και επιχειρήσεις".

"Αν η Ευρώπη νοιαζόταν, θα φρόντιζε τους εργαζομένους της σε κρίσιμους τομείς. Αντί να χειροκροτάμε το προσωπικό των νοσοκομείων, τους ταμίες, τους ανθρώπους στους οποίους στηριζόμαστε για τις ζωές μας, ας τους βοηθήσουμε", είπε η Μανόν Ομπρι (Ευρωπαϊκή Αριστερά, Γαλλία), απευθύνοντας έκκληση να μοιραστεί το βάρος της παραγωγής ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού, καθώς και για μια συντονισμένη στρατηγική για την άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας.

Κηρύσσοντας την έναρξη της συζήτησης, ο πρόεδρος του ΕΚ Ντοβίντ Σασόλι επανέλαβε ότι το Κοινοβούλιο δεν θα σταματήσει να λειτουργεί παρά την πανδημία και "θα συνεχίσει να επιτελεί το δημοκρατικό του καθήκον".

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ