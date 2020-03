Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε κρίσιμα μέτρα στήριξης από την Ε.Ε.

Στο πλαίσιο της κοινής αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εξάπλωση του COVID-19, οι ευρωβουλευτές υιοθέτησαν σχεδόν ομόφωνα τρεις επείγουσες προτάσεις στην έκτακτη σύνοδο της ολομέλειας την Πέμπτη.

Τα έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των ανθρώπων και των επιχειρήσεων που βρίσκονται αντιμέτωποι με την κρίση ψηφίστηκαν στην ολομέλεια του ΕΚ λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την υποβολή των σχετικών προτάσεων από την Επιτροπή.

Οι προτάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν:

• Την Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στη διοχέτευση 37 δισ. ευρώ από τους διαθέσιμους πόρους της ΕΕ το συντομότερο δυνατό στους πολίτες, τις περιφέρειες και τις χώρες που πλήττονται περισσότερο από την πανδημία του κορονοϊού. Τα κονδύλια αυτά θα εκταμιευθούν για τη στήριξη των συστημάτων Υγείας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των θέσεων εργασίας και άλλων ευάλωτων τομέων των οικονομιών των κρατών μελών της ΕΕ. Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε με 683 ψήφους υπέρ, μία κατά και τέσσερις αποχές.

• Την επέκταση του πεδίου κάλυψης του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας. Το μέτρο αυτό θα καταστήσει διαθέσιμα 800 εκ. ευρώ για τις χώρες της Ευρώπης μέσα στο 2020. Οι επιχειρησιακές δράσεις που καλύπτει το Ταμείο θα συμπεριλαμβάνουν τη στήριξη σε μεγάλης κλίμακας έκτακτα περιστατικά που αφορούν τη δημόσια υγεία, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, καθώς και των μέτρων για την πρόληψη, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εξάπλωσης ασθενειών. Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε με 371 ψήφους υπέρ, τρεις κατά και δεκατέσσερις αποχές.

• Προσωρινή αναστολή των κανόνων της ΕΕ για τα "slots" των αεροδρομίων. Με τον τρόπο αυτό θα σταματήσουν οι αεροπορικές εταιρείες να πραγματοποιούν πτήσεις με άδεια αεροπλάνα όσο διαρκεί η πανδημία. Η προσωρινή αναστολή σημαίνει ότι οι εταιρείες δεν είναι πλέον υποχρεωμένες να χρησιμοποιήσουν τις προγραμματισμένες χρονοθυρίδες απογείωσης και προσγείωσης για να μπορέσουν να τις διατηρήσουν για την επόμενη αντίστοιχη περίοδο. Ο κανόνας "use it or lose it" θα ανασταλεί για όλη την καλοκαιρινή περίοδο, από τις 29 Μαρτίου μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 2020. Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε με 686 ψήφους υπέρ, καμία κατά και δύο αποχές.

Επόμενα βήματα

Το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει επίσημα τα μέτρα που ψήφισε το ΕΚ. Οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις προσεχείς ημέρες.