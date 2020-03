Άρχισαν να ανοίγουν "νεκροταφεία κορονοϊού" στην Κωνσταντινούπολη

Τι κι αν πριν λίγες μέρες οι προσκείμενοι στον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δημοσιογράφοι και "επιστήμονες" επικαλούνταν ότι το τουρκικό γονίδιο είναι άτρωτο στον κορονοϊό.

Η πραγματικότητα δεν κρύβεται και δυστυχώς ο Covid-19 έχει αρχίσει να χτυπά στη γειτονική χώρα, με τα νέα κρούσματα να εκτοξεύονται καθημερινά, καθώς την Πέμπτη το βράδυ ανακοινώθηκαν 1.196 νέα.

Όπως φαίνεται ο κυβερνητικός μηχανισμός έχει πάρει τα μέτρα του, καθώς σε διάφορες περιοχές, δήμους και προάστια έχουν αρχίσει να κατασκευάζονται πρόχειρα "νεκροταφεία κορονοϊού".

This is from #Turkey's Beykoz district, one of two designated burial places in #Istanbul for #Corona victims.



A local man says 24 dead buried there in the last two days alone, more burial plots readied for newcomers.



That confirms the official tally is way off-the-mark. pic.twitter.com/WqRiPtbbQv