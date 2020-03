Προς τη μεταφορά εμπορευμάτων στρέφονται οι αεροπορικές εταιρίες

Οι αεροπορικές εταιρίες Delta Air Lines Inc και Air New Zealand Ltd δήλωσαν ότι θα προσφέρουν υπηρεσίες τσάρτερ για τη μεταφορά εμπορευμάτων με επιβατικά αεροσκάφη, σε μία προσπάθεια να ενισχύσουν τα έσοδά τους, μετά το δραστικό πλήγμα που έχουν υποστεί από τη μείωση της ζήτησης, αλλά και την ακύρωση εισιτηρίων, εξαιτίας της παγκόσμιας εξάπλωσης της COVID-19.

H αεροπορική διακίνηση επιβατών σε παγκόσμιο επίπεδο έχει υποστεί σοβαρότατο πλήγμα από την πανδημία του κορονοϊού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ταξιδιωτικός όμιλος της Αυστραλίας Flight Centre Travel Group Ltd ανακοίνωσε σήμερα ότι προγραμματίζει τη μείωση είτε προσωρινά είτε μόνιμα 6.000 τουριστικών θέσεων εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

H Virgin Australia Holdings Ltd προγραμματίζει τη μόνιμη περικοπή 1.000 θέσεων εργασίας, μεταξύ του προσωπικού των 8.000 εργαζομένων που αποσύρθηκαν από τα καθήκοντά τους, εξαιτίας των ακυρώσεων στο πτητικό έργο της εταιρίας.

