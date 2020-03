ΗΠΑ: Πέθανε ο σταρ της μουσικής κάντρι Κένι Ρότζερς

Ο σταρ της μουσικής κάντρι Κένι Ρότζερς, με σταδιοδρομία άνω των 60 ετών στη μουσική σκηνή, πέθανε σε ηλικία 81 ετών, ανακοίνωσε η οικογένειά του τη νύχτα της Παρασκευής προς σήμερα Σάββατο.

"Ο Ρότζερς έφυγε ειρηνικά, στο σπίτι, από φυσικό θάνατο (...) έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του", αναφέρει η ίδια σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα.

Ο διάσημος τραγουδιστής της κάντρι, ο οποίος είχε γεννηθεί στο Τέξας, είναι γνωστός για μια σειρά από επιτυχίες, όπως οι: "The Gambler", "Lucille" και "Islands in the Stream".

Νωρίτερα και το περιοδικό Variety είχε ανακοινώσει τον θάνατο του διάσημου τραγουδιστή της κάντρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ