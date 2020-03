Χλωροκίνη: Τι λέει ο Elon Musk για το φάρμακο - ελπίδα κατά του κορονοϊού

Ο ιδρυτής της διαστημικής εταιρείας SpaceX και της Tesla, Elon Musk, ο οποίος είπε στους υπαλλήλους του αυτό το μήνα ότι είναι πιο πιθανό να πεθάνουν σε αυτοκινητιστικό ατύχημα από ό, τι από τον κορονoϊό, αναφέρθηκε στην αποτελεσματικότητα της χλωροκίνη ως "θεραπεία για τον ϊό".

Η ανάρτησή του στο Twitter προκάλεσε μια φρενίτιδα σχολίων και retweet με περισσότερους από 47.600 χρήστες.

Maybe worth considering chloroquine for C19 https://t.co/LEYob7Jofr