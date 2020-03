Καναδάς - ΗΠΑ κλείνουν τα μεταξύ τους σύνορα για να περιορίσουν την εξάπλωση του κορονοϊού

Καναδάς και ΗΠΑ αποφάσισαν από κοινού να περιορίσουν στις απολύτως απαραίτητες τις διελεύσεις ταξιδιωτών από τα μεταξύ τους σύνορα, προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση του κορονοϊού, συνεχίζοντας ωστόσο κανονικά το μεταξύ τους εμπόριο, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω Twitter.

Καναδός κυβερνητικός αξιωματούχος είχε επιβεβαιώσει από την Τρίτη τη σχετική πληροφορία στον ιστότοπο Politico.

"Θα κλείσουμε συναινετικά και προσωρινά τα βόρεια σύνορά μαςε με τον Καναδά σε όλη την μη απολύτως απαραίτηση κίνηση. Το εμπόριο δεν πρόκειται να επηρεαστεί. Θα ακολουθήσουν οι λεπτομέρειες!", ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

We will be, by mutual consent, temporarily closing our Northern Border with Canada to non-essential traffic. Trade will not be affected. Details to follow!