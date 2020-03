Centeno: Αποφασιστική αντίδραση από το Eurogroup σήμερα

Αποφασιστική απάντηση από το Eurogroup στις επιπτώσεις που προκαλεί ο κορονοϊός Covid-19 υποσχέθηκε ο Πρόεδρος του συμβουλίου των ΥΠΟΙΚ της Ευρωζώνης, Mario Centeno σε μήνυμά του πριν τη συνεδρίαση που θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σε ανάρτησή του στο Twitter γράφει:

"Σήμερα το Eurogroup θα αφοσιωθεί στην απάντηση στον Covid-19. Η υποχρεωτική καραντίνα οδηγεί τις οικονομίες μας σε κατάσταση που θυμίζει καιρό πολέμου. Έρχεται μια δυναμική απάντηση".

Today our #Eurogroup will be dedicated to #COVID19 response Forced containment is bringing our economies to warlike times. A powerful response is underway.



