ΗΠΑ: Χάος στα αεροδρόμια από τους ελέγχους για κορονοϊό

Ουρές εκατοντάδων μέτρων με χιλιάδες επιβάτες να συνωστίζονται ενώ περιμένουν να περάσουν από έλεγχο για κορονοϊό, μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα των ομοσπονδιακών μέτρων που εξήγγειλε ο πρόεδρος Τραμπ αναφορικά με τα ταξίδια, προκαλώντας την οργή όχι μόνο των επιβατών, αλλά και πολιτικών, ειδικών και της κοινής γνώμης, Και αυτό διότι ο συνωστισμός τόσων χιλιάδων ανθρώπων σε τόσο μικρό χώρο δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες διάδοσης του ιού, κάτι για το οποίο το Κέντρο Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) έχει επανειλημμένως προειδοποιήσει.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύστηκαν από εικόνες και βίντεο χάους από τα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης, του Ντάλας και του Σικάγο. Ο κυβερνήτης της πολιτείας του Ιλινόις, ο Δημοκρατικός J. B. Pritzker χαρακτήρισε την κατάσταση "απαράδεκτη και χρειάζεται να διευθετηθεί άμεσα”, ενώ εμφανώς εξαγριωμένος απευθύνθηκε στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση ζητώντας της να "μαζέψει τα χάλια της ΤΩΡΑ”. Από την πλευρά της η δήμαρχος του Σικάγο, Lori Lightfoot, απευθυνόμενη προς τον πρόεδρο Τραμπ ανέφερε ότι "κανείς δεν έχει χρόνο για την ανικανότητά σας”.

Passengers waited in line for hours at customs at @DFWAirport. Many concerned about being so close to others during the #COVIDー19 outbreak. The airport saying "CBP officers and the CDC are following federal guidelines to conduct enhanced screening for passengers” @FOX4 pic.twitter.com/4BFUEau0Hg