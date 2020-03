Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τον κορονοϊό θα κηρύξει τις ΗΠΑ ο Τραμπ εντός της ημέρας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να κηρύξει πανεθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις ΗΠΑ για την κρίση του κορονοϊού, κάνοντας χρήση της Stafford Act για να μπορέσει να παράσχει ομοσπονδιακή βοήθεια μέσω πόρων στις Πολιτείες και τους δήμους, σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου Bloomberg με γνώση της κατάστασης.

Ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους βρίσκεται υπό πίεση να δράσει, καθώς κυβερνήτες και δήμαρχοι εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού, κλείνοντας σχολεία και ματαιώνοντας δημόσιες εκδηλώσεις. Ο πρόεδρος Τραμπ θα δώσει συνέντευξη Τύπου απόψε στις 9.μ.μ. συνέντευξη Τύπου, στο πλαίσιο της οποίας θα πραγματοποιήσει διάγγελμα προς τους Αμερικανούς πολίτες, όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters.

I will be having a news conference today at 3:00 P.M., The White House. Topic: CoronaVirus!