Μέκκα, Βατικανό, Βενετία και άλλα μέρη του πλανήτη ερήμωσαν λόγω κοροναϊού (video)

Παγκοσμίως, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του κοροναϊού SARS Cov-2 ανήλθαν σε 127.863, με τους θανάτους να ανέρχονται σε 4.718. Η Ιταλία είναι σε γενικό "lockdown", με τα καταστήματα να έχουν κλείσει, εκτός των φαρμακείων και των σούπερ μάρκετ, ενώ οι ΗΠΑ σταμάτησαν όλα τα αεροπορικά ταξίδια από και προς Ευρώπη. Υπό τον φόβο της εξάπλωσης, αρκετά σημεία παγκοσμίως μοιάζουν με τις γνωστές "πόλεις-φαντάσματα" των διάσημων γουέστερν, όπου δεν κυκλοφορεί τίποτα. Κλασικό παράδειγμα η Κααμπα, στη Μέκκα, όπου για να πετύχει κάποιος τον ιερό αυτό μουσουλμανικό τόπο εντελώς άδειο, θα πρέπει να ανατρέξει ίσως σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας.

This is how the Kaaba looks after umrah was completely stopped by the Saudi authorities in an attempt to contain the coronavirus pic.twitter.com/9YK0CVSKwM — Hasan Abedi (@hazthesaz) March 5, 2020

News : Saint Peter's Square, basilica closed to tourists until April 3: Vatican



Today : Empty Basilica Visuals. pic.twitter.com/tzQQekYFMb — ReligionWorld (@religionworldIN) March 10, 2020

The eerie look of an empty Rome in lockdown. One never thought chaotic daily grind would be missed pic.twitter.com/ElZ34Kfcr0 — Italy in New Zealand (@ItalyinNZ) March 11, 2020

VIDEO: 🇮🇹 The usually bustling Piazza Navona in Rome has been deserted by tourists and most locals as Italy decided to close all stores except for pharmacies and food shops in a bid to halt the spread of the #COVID19 virus that has killed 827 in the country pic.twitter.com/yMTo63wXAG — AFP news agency (@AFP) March 12, 2020

This was my work commute today - train empty, station deserted, Glasgow streets quiet #coronavirus pic.twitter.com/FEoLqDvZBH — Linda Cunningham 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@DouneLinda) March 11, 2020

VIDEO: Streets and highways are deserted in the Chinese city of Wuhan, where the new coronavirus outbreak emerged pic.twitter.com/byvKOB2nS2 — AFP news agency (@AFP) March 11, 2020

8 days ago #seattle was alive and vibrant, children were in schools, roads were packed, and residents and tourists were abound. Now it is a ghost town, empty of people and cars. Residents are hunkered down, worried and waiting. Remember, we are 10 days ahead of where NYC will be. pic.twitter.com/lUy0mwPzvL — Naveed Jamali (@NaveedAJamali) March 12, 2020

The Mestalla will never be truly empty.



The statue of Vicente Navarro will be the sole spectator tonight as Valencia host Atalanta...



Navarro lost his sight in his 50s but still attended every game until he passed away, so the club made sure he would never miss another one 🙏 pic.twitter.com/imQ8S2rmEf — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 10, 2020