Θερμική κάμερα προστατεύει τον Ερντογάν από τον κοροναϊό

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εμφανίστηκε σήμερα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση συνοδευόμενος από έναν επιπλέον εικονολήπτη, έναν βοηθό του που ήταν εξοπλισμένος με μια θερμική κάμερα και ο οποίος ήλεγχε τους ανθρώπους με τους οποίους συναντήθηκε ο Τούρκος ηγέτης για πυρετό, ένα σύμπτωμα το οποίο θα μπορούσε να συνδεθεί με τον νέο κορονοϊό.

Ο βοηθός του Τούρκου προέδρου σκάναρε τους δημοσιογράφους και τους πολιτικούς, που είχαν συγκεντρωθεί γύρω από τον Ερντογάν, μόλις έφθασε στο κοινοβούλιο σήμερα, που η Τουρκία ανακοίνωσε το πρώτο κρούσμα του νέου κορονοϊού στη χώρα.

President #Erdogan and those around him are being followed by thermal cameras in order to prevent possible #coronavirus contact. pic.twitter.com/FS1XwrV486