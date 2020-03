Τραμπ: Η διαφωνία Ρωσίας-Σ.Αραβίας και τα fake news φταίνε για την πτώση της Wall

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τα "fake news" και τον καβγά Ρωσίας - Σαουδικής Αραβίας για τις τιμές του πετρέλαιο για τη σημερινή κατρακύλα των δεικτών της Wall Street.

"Η Σαουδική Αραβία και η Ρωσία διαφωνούν για τις τιμές και τη ροή του πετρελαίου. Αυτό μαζί με τα Fake News, είναι ο λόγος για την πτώση της αγοράς!", αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτηση του στο twitter.

Ταυτόχρονα σημειώνει ότι η πτώση των τιμών της βενζίνης θα είναι κάτι "καλό για τον καταναλωτή", ενώ νωρίτερα σήμερα είχε αναφέρει ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι Δημοκρατικοί διογκώνουν την κατάσταση με την επιδημία του νέου κοροναϊού.

