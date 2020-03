Σε αρνητική απόδοση πέρασαν και τα βρετανικά ομόλογα (2ετές και 5ετές)

Τα κρατικά ομόλογα του Ηνωμένου Βασιλείου πραγματοποιούν ράλι το οποίο τα έχει οδηγήσει σε αρνητικές αποδόσεις, εν μέσω ενός "παγκόσμιου πολέμου" όσον αφορά την τιμή του πετρελαίου, αλλά και της παγκόσμιας ανησυχίας για τις οικονομικές επιπτώσεις του κοροναϊού.

Οι αποδόσεις του 2ετούς και του 5ετούς βρετανικού ομολόγου έπεσαν για πρώτη φορά κάτω από 0% τη Δευτέρα, με τη βρετανική κυβέρνηση να πλησιάζει στο σημείο όπου θα μπορεί να πληρώνεται αντί να πληρώνει για να δανείζεται προκειμένου να πραγματοποιεί τις δαπάνες της, όπως συμβαίνει π.χ. με τη Γερμανία.

Ράλι πραγματοποιούν από το πρωί και τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, οι αποδόσεις των οποίων έχουν αγγίξει ιστορικά χαμηλό, κάτω από το 0,4%.

Το χρέος αρνητικής απόδοσης - που σημαίνει ότι στη λήξη τους τα ομόλογα αξίζουν λιγότερο απ' ό,τι τη στιγμή της έκδοσής τους - έχει συντρίψει οποιαδήποτε προσδοκία των επενδυτών για κέρδη από την επένδυση σε κρατικά ομόλογα. Περίπου 15 τρισ. δολάρια χρέους επενδυτικής βαθμίδας ή άνω του 25% του παγκόσμιου συνόλου έχει υποχωρήσει υπό το 0%, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των γερμανικών ομολόγων.

"Investors are prioritizing return of capital, over return on capital,” said Peter Chatwell, head of European rates strategy at Mizuho International Plc. "There is a negative yield on much of the safe assets, so I think a negative yield on two-year Treasuries and two-year gilts is reasonable, in this environment.”

Η απόδοση του 2ετούς βρετανικού ομολόγου υποχώρησε κατά 15 μονάδες βάσης, στο -0,04%, με εκείνη του 5ετούς να διαμορφώνεται στο -0.01%. Η απόδοση του 10ετούς κινείται περί το 0,1%.

Η εξέλιξη έρχεται λίγο πριν την ανακοίνωση, από τον υπουργό Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου Rishi Sunak, του σχεδίου του Προϋπολογισμού του 2020 στο βρετανικό κοινοβούλιο. Οι αγορές και οι αναλυτές αναμένουν χαλάρωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας προκειμένου να υπάρξει δημοσιονομικό πακέτο για την αντιμετώπιση του κοροναϊού.

Η κεντρική τράπεζα της χώρας (BOE) θεωρείται πιθανό να λάβει μέτρα περικοπής του βασικού της επιτοκίου πριν την προγραμματισμένη συνεδρίασή της στις 26 Μαρτίου.

Σύμφωνα με την HSBC, το 10ετές βρετανικό ομόλογο πιθανόν να φτάσει έως και τα επίπεδα του αντίστοιχου ιαπωνικού, η απόδοση του οποίου, επίσης αρνητική, κινείται στο -0.16%.