Εκπρόσωπος Χαφτάρ: Οι δυνάμεις Σάρατζ - Ερντογάν ετοιμάζουν επίθεση γύρω από την Τρίπολη

Για σχεδιασμό επικείμενης μεγάλης επίθεσης από τις δυνάμεις της Κυβέρνησης Εθνικής Συνεννόησης (GNA) της Λιβύης υπό τον Φαγέζ Αλ Σάρατζ, με την υποστήριξη της Τουρκίας, στις δυνάμεις του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA) του στρατηγού Χάφταρ στα περίχωρα της Τρίπολης έκανε λόγο ο εκπρόσωπος του τελευταίου, υποστράτηγος Αχμέντ Αλ Μισμάρι.

LNA Spokesperson Major General Ahmed Al-Mismari: The GNA militias, supported by Turkey are planning a wide attack on our forces in Tripoli. #Libya. pic.twitter.com/giEdti5Bz9