Βρετανία: Ακυρώνονται πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις λόγω κοροναϊού

Η διαδεδομένη ανησυχία για την εξάπλωση του κοροναϊού έχει πλήξει και τον κόσμο της τέχνης και του θεάματος στη Βρετανία, με την Έκθεση Βιβλίου του Λονδίνου, που ήταν προγραμματισμένη για την ερχόμενη εβδομάδα, να ακυρώνεται, όπως και πολλά άλλα δημόσια γεγονότα, ενώ παράλληλα γεννώνται αμφιβολίες για την προβολή της νέας ταινίας του Τζέιμς Μποντ.

"Ακολουθήσαμε τις οδηγίες της βρετανικής κυβέρνησης κι επεξεργασθήκαμε τις προτάσεις των αρχών δημόσιας υγείας κι άλλων οργανισμών κι έτσι μετά λύπης μας λάβαμε την απόφαση να μην πραγματοποιήσουμε την εκδήλωση φέτος", ανακοίνωσε στο Twitter της Έκθεσης (που είχε προγραμματισθεί για τις 10-12 Μαρτίου) η διοργανώτρια εταιρεία Reed Exhibitions.

Πολλοί από τους συμμετέχοντες στην έκθεση βιβλίου, που κάθε χρόνο συγκεντρώνει πάνω από 25.000 επαγγελματίες του εκδοτικού τομέα, "αντιμετωπίζουν περιορισμούς στα ταξίδια τους", λόγω της επιδημίας, εξηγούν οι διοργανωτές.

Και η Γαλλία αναγκάσθηκε να ακυρώσει λόγω της επιδημίας του κοροναϊού την Έκθεση Βιβλίου στο Παρίσι, που είχε προγραμματισθεί για τις 20-23 Μαρτίου.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία παραγωγής Walt Disney ακύρωσε πολλές εκδηλώσεις της για τα ευρωπαϊκά εγκαίνια του νέου δικτύου της Disney+, για να ανταγωνισθεί το Netflix και το Amazon Prime, που θα προβάλει την τελευταία ταινία της σειράς Star Wars, το Mandalorian.

Στο κόκκινο χαλί στην αυριανή εναρκτήριο εκδήλωση στο Λονδίνο είχαν κληθεί να περπατήσουν πολυάριθμοι διάσημοι και επιχειρηματικά στελέχη ενόψει των προβολών του νέου δικτύου, που από τις 24 Μαρτίου θα είναι διαθέσιμο στους συνδρομητές του στη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία.

Το φιλοθεάμον κοινό εκφράζει επίσης ανησυχίες σχετικά με την προβολή της νέας ταινίας του Τζέιμς Μποντ με τίτλο "Νο Τime to Die" (Δεν είναι καιρός να πεθάνεις), που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά γεγονότα για το 2020.

Η τελευταία παρουσία στην οθόνη του ηθοποιού Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του ‘Πράκτορα 007’ αναμενόταν να εγκαινιασθεί στις 2 Απριλίου, όμως δύο διαδικτυακές σελίδες θαυμαστών του Τζέιμς Μποντ απευθύνθηκαν στην εταιρεία παραγωγής, ζητώντας της να καθυστερήσει την έναρξη των προβολών, "έως το καλοκαίρι, οπότε οι ειδικοί αναμένουν πως η επιδημία θα έχει φθάσει στο κατακόρυφο και θα είναι πλέον υπό έλεγχο", φοβούμενες ότι πολλές κινηματογραφικές αίθουσες θα έχουν κλείσει έως τότε λόγω της επιδημίας.

Εξίσου προβληματική θεωρείται ότι μπορεί να είναι και η εναρκτήρια προβολή του "Not Time to Die" στις 31 Μαρτίου με 5.000 θεατές στο Λονδίνο, εκτιμούν οι ιστοσελίδες θαυμαστών, M16 Confidential και The James Bond Dossier.

Τόσο η EON Production, όσο και οι MGM και Universal που συμμετέχουν στην παραγωγή, δεν έχουν κάνει γνωστές τις προθέσεις τους.

ΠΗΓΗ: ΑΜΠΕ