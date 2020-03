Bank of New York Mellon: Η μείωση των επιτοκίων της Fed δεν αρκεί

Η έκτακτη μείωση των αμερικανικών επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης από την Federal Reserve δεν αναμένεται "να αντισταθμίσει τις διαταραχές από τον κοροναϊό", εκτιμά ο John Velis, currency and macro strategist της Bank of New York Mellon.

"Η νομισματική πολιτική έχει έναν ρόλο να παίξει στην προσπάθεια να αντισταθμίσει τις πιο σφικτές χρηματοοικονομικές συνθήκες και πιθανώς να αντιμετωπίσει θέματα που συνδέονται με τη ρευστότητα", αναφέρει το στέλεχος της Bank of New York Mellon, όπως μεταδίδει η WSJ.

"Ωστόσο, δεν διαθέτει τα εργαλεία για να αντιμετωπίσει το είδος των διαταραχών – τόσο στην πλευρά της ζήτησης όσο και της προσφοράς – που προκαλεί ο Covid-19", σημειώνει.

Η μείωση των επιτοκίων "έκανε λίγα για να καθησυχάσει τις αγορές", αναφέρει, ενώ εκτιμά ότι οι στοχευμένες δημόσιες δαπάνες αναμένεται να λειτουργήσουν καλύτερα. Σημειώνει ωστόσο ότι οι χώρες "που χρειάζονται περισσότερο τη δημοσιονομική τόνωση" δεν είναι αυτές που έχουν περιθώρια για να αυξήσουν τις δαπάνες.