ΕΕ: Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να βοηθήσουμε την Ελλάδα

Ισχυρό μήνυμα στήριξης στις προσπάθειες των Ελλήνων να διαχειριστούν την κρίση στα σύνορα στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βίντεο το οποίο περιλαμβάνει αποσπάσματα από τη σημερινή επίσκεψη των κορυφαίων Ευρωπαίων αξιωματούχων στον Έβρο.

"Η παρουσία μας σήμερα στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα στους Έλληνες πολίτες, τους Ευρωπαίους πολίτες και τη διεθνή κοινότητα: τα ελληνικά σύνορα είναι τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στηρίζουμε πλήρως τις ελληνικές προσπάθειες και θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να βοηθήσουμε.

Η προστασία των συνόρων με σεβασμό προς το διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια είναι απαραίτητη", σημειώνεται στο βίντεο.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασσόλι μετέβησαν μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στον Έβρο για να δουν από κοντά την κατάσταση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στα σύνορα με την Τουρκία.

The situation at our border is not only Greece’s issue to manage.

It is the responsibility of Europe as a whole.



And we will manage it in an orderly way, with unity, solidarity and determination. pic.twitter.com/hQkQiKm3zR