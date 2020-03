Νέα έκκληση Τραμπ προς Fed για γενναία μείωση επιτοκίων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εκμεταλλεύτηκε την είδηση για τη μείωση του βασικού επιτοκίου της κεντρικής τράπεζας της Αυστραλίας προκειμένου να επαναλάβει την έκκλησή του προς την Federal Reserve να προχωρήσει σε γενναία περικοπή στα επιτόκιά της, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης του κοροναϊού διεθνώς.

Η Reserve Bank of Australia (RBA) μείωσε το βασικό επιτόκιό της νωρίτερα σήμερα σε 0,5% (ιστορικό χαμηλό), με τον Philip Lowe, διοικητή, να σημειώνει ότι η επιδημία του κοροναϊού έχει πλήξει την αυστραλιανή οικονομία "σε σημαντικό βαθμό".

Λίγες ώρες αργότερα, ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους επιτέθηκε εκ νέου στον πρόεδρο της Fed, Τζέρομ Πάουελ, τονίζοντας ότι διαφωνούν από την πρώτη ημέρα για το ζήτημα των επιτοκίων.

"Η κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας περιέκοψε τα επιτόκια και δήλωσε ότι πιθανότατα θα χαλαρώσει ακόμη περισσότερο τη νομισματική της πολιτική για να αντιμετωπίσει την κατάσταση με τον κοροναϊό στην Κίνα και την επιβράδυνση... Κι άλλες χώρες κάνουν το ίδιο, αν όχι και περισσότερα. Η δική μας Federal Reserve μάς έχει να πληρώνουμε μεγαλύτερα επιτόκια από πολλούς άλλους, ενώ θα έπρεπε να πληρώνουμε χαμηλότερα", έγραψε ο Τραμπ, για να συνεχίσει:

"Σκληρό για τους εξαγωγείς μας και θέτει τις ΗΠΑ σε συγκριτικά μειονεκτική θέση. Θα έπρεπε τα πράγματα να είναι ανάποδα. Πρέπει να χαλαρώσουμε τη νομισματική πολιτική και να μειώσουμε σημαντικά τα επιτόκια. Η Fed υπο την ηγεσία του Τζέρον Πάουελ το θεωρεί αυτό λάθος από την πρώτη ημέρα. Λυπηρό!".

Australia’s Central Bank cut interest rates and stated it will most likely further ease in order to make up for China’s Coronavirus situation and slowdown. They reduced to 0.5%, a record low. Other countries are doing the same thing, if not more so. Our Federal Reserve has us....