Κάλεσμα Τουσκ για στήριξη στην Ελλάδα

Να συνεργαστούν στενά με τον Έλληνα πρωθυπουργό κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτρες ο Ντόναλντ Τουσκ.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο τέως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφέρει τα εξής:

"Η ΕΕ και οι Θεσμοί της πρέπει να στηρίξουν την ελληνική κυβέρνηση και τις τελευταίες αποφάσεις της. Καλώ τους Ευρωπαίους ηγέτες να συνεργαστούν στενά με τον Έλληνα πρωθυπουργό. Είναι προς το κοινό μας συμφέρον"

The EU and its institutions should support the Greek government and its latest decisions. I call on all the European leaders to cooperate closely with @PrimeministerGR. It’s in our common interest.